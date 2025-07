Corinthians tem longa lista de desfalques para enfrentar o Ceará

Gustavo Henrique aumenta lista de desfalques no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians terá uma série de baixas importantes para o confronto desta quarta-feira (16/7), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Júnior não contará com nomes de peso em diversos setores do campo.

No ataque, Memphis Depay e Ángel Romero estão fora por suspensão, enquanto Yuri Alberto segue em processo de recuperação de uma fratura na região lombar. A ausência de Gustavo Henrique, zagueiro titular na rodada anterior, também está confirmada, embora o clube ainda não tenha divulgado o motivo.

O técnico também não poderá contar com o volante Ryan, que apresenta um desconforto estomacal, e com o lateral-esquerdo Hugo, afastado por dores no músculo adutor da coxa direita.

Por outro lado, o Timão terá alguns reforços. O zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon retornam após cumprirem suspensão na derrota para o Red Bull Bragantino. O volante Maycon, poupado na última rodada por desgaste muscular, também volta a ser opção.

Com base nas opções disponíveis, uma possível formação do Corinthians para o duelo fora de casa tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Maycon (ou Raniele), José Martínez (ou Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão (Héctor Hernández).

