Lei de Incentivo ao Esporte se torna permanente e deve impulsionar o futebol

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (15/7) um projeto de lei que transforma em permanente a Lei de Incentivo ao Esporte, um avanço que pode ter forte impacto no futebol brasileiro. O projeto, de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP), ainda precisa passar pelo Senado, mas já é comemorado por atletas, dirigentes e parlamentares como uma vitória do esporte nacional.

Com a medida, empresas e pessoas físicas seguirão podendo deduzir do Imposto de Renda valores destinados a projetos esportivos. Para o futebol, isso representa uma oportunidade real de captação de recursos, principalmente para categorias de base e projetos sociais em comunidades vulneráveis. A partir de 2028, inclusive, o percentual de dedução para pessoas jurídicas subirá de 2% para 3%, ampliando a capacidade de investimento privado nos clubes.

Além disso, é importante destacar que o incentivo para projetos voltados à inclusão social será mantido em 4%, priorizando ações em regiões carentes — onde o futebol, muitas vezes, representa a única chance de transformação de vida.

Futebol de base e inclusão social no foco

A permanência da Lei de Incentivo poderá reforçar escolinhas, centros de treinamento e iniciativas voltadas para jovens talentos. Segundo o relator Orlando Silva, a lei já movimentou cerca de R$ 6 bilhões desde sua criação em 2007. Só em 2024, foram R$ 1 bilhão – valor que, parte dele, já ajuda a manter estruturas ligadas ao futebol de base no país.

Ainda que a lei envolva diferentes modalidades, o futebol é, historicamente, o principal destino de investimentos incentivados. Com a mudança, projetos que promovem a formação de atletas (antigo desporto educacional) e a chamada “excelência esportiva” poderão se beneficiar ainda mais.

Por fim, vale lembrar que a nova legislação orienta que estados e municípios também adotem normas semelhantes, o que deve multiplicar os impactos positivos.

