Após demitir Fabián Bustos, Olimpia fecha com Ramon Díaz

Duas figuras com passagens por clubes do futebol paulista estão no centro do noticiario do Olimpia esta semana. Isso porque o técnico Fabián Bustos (ex-Santos) foi demitido do comando da equipe paraguaia e, para o posto, o clube tem acerto com Ramón Díaz, de passagem recente pelo Corinthians.

Fabián Bustos chegou em abril deste ano no Franjeado, tendo a oportunidade de comandar a equipe em apenas 14 compromissos. Entretanto, no intervalo em questão, o aproveitamento foi de três vitórias, oito empates e três reveses, algo que totaliza aproveitamento de 40,8%. Como principais consequências negativas, além do modesto quinto lugar no Apertura paraguaio, o Olimpia perdeu a Supercopa do Paraguai para o Libertad e, na Libertadores, ficou na lanterna de seu grupo. Ou seja, não tendo calendário continental no restante de 2025.

Com a decisão de mudança no comando técnico, a diretoria do tradicional clube sul-americano decidiu por apostar em figura que conhece bem o futebol do país. Além de ficar no comando da seleção local por três anos (entre 2014 a 2016), Ramón teve período positivo na direção do Libertad, em 2020.

Oficialmente, a representação de Assunção não se pronunciou sequer sobre a saída de Bustos. Entretanto, nos bastidores e também de acordo com diferentes veículos da imprensa guaraní como o ABC, o planejamento do Olimpia está voltado para agilizar os trâmites da chegada de Ramón Díaz. Mais especificamente, para que ele possa estrear no próximo sábado (19), diante do Atlético Tembary, pela terceira rodada do Clausura local.

