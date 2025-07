Tite recusa convite para assumir comando técnico do Fortaleza

O técnico Tite recusou uma proposta do Fortaleza para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido na última segunda-feira (14) após cinco anos no cargo. O ex-Corinthians agradeceu o convite, mas optou por rechaçar a possibilidade alegando questões médicas. A informação inicial é do “ge”.

Tite ficou muito próximo de voltar ao Corinthians no fim de abril. O treinador de 64 anos chegou a acertar questões financeiras com o Timão, mas desistiu para cuidar de questões de saúde mental. Além disso, o treinador anunciou pausa na carreira por tempo indeterminado.

Sem trabalhar desde setembro de 2024, quando deixou o Flamengo, Tite passa mais tempo com a família. Com o ‘não’ do profissional, o Fortaleza segue a busca no mercado para fechar o quanto antes com um novo técnico.

A recusa de Tite não desanima o Fortaleza, que continua em busca de um substituto para Vojvoda. O clube demonstra urgência em encontrar um novo comandante, visando manter a competitividade na temporada. A expectativa é que novos contatos sejam feitos nos próximos dias, enquanto a diretoria avalia outras opções no mercado.

