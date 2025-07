Casagrande detona Memphis Depay, do Corinthians: ‘Não pega na bola’

Memphis Depay, do Corinthians, virou alvo de críticas do ex-jogador Walter Casagrande após a derrota do Timão para o Bragantino no Brasileirão. Depois das recentes polêmicas, o ídolo comentou no programa ‘Galvão e Amigos’, sobre as últimas atuações do jogador.

“O problema do Memphis é o seguinte: estou falando há meses. Depois que acabou o Paulistaõ, o Memphis não jogou nada em nenhuma partida fora de casa na Libertadores, na Sul-americana. E sempre tenta não ir. Quando vai, não pega na bola. A jogada de ontem, ele forçou o cartão amarelo, ele fez de propósito. Sofreu a falta, deu um empurrão no jogador do Bragantino, deu outro e deu outro. Pedindo o cartão amarelo”, disse.

O Corinthians perdeu para o Bragantino na Neo Química Arena no domingo (13). O Massa Bruta saiu na frente com um gol de pênalti de Sasha. Cacá empatou para o Timão, mas no último minuto, Thiago Borbas marcou o gol da vitória para a equipe do interior paulista.

Depay é alvo de críticas de Neto

Aliás, outro ex-jogador que fez críticas a Depay também foi o Craque Neto. Assim, o apresentador do ‘Apito Final’, da Band, acusou o astro holandês de ter sido punido intencionalmente com o cartão amarelo, que o tirou da partida contra o Ceará, na próxima rodada do Brasileirão.

“Memphis Depay vai e força o cartão. Já não joga contra o Ceará. Andando em campo. Empurrou três vezes o cara na frente do árbitro. Inacreditável. Pra mim, teve intenção de tomar o amarelo”, disse durante o programa.

A irritação de Neto, porém, não se resumiu ao cartão. Ele também condenou a falta de intensidade do camisa 10 mesmo após “15 dias de férias”. De acordo com o apresentador, a ‘má vontade’ ficou evidente durante a partida.

“O Corinthians perde o jogo de 2 a 1… Um time onde o seu Memphis Depay vai e força o cartão amarelo. (O time) Ficou 15 dias de férias e 15 treinando, entraram com três volantes, aí tiram e botam mais um volante. Ele andando em campo”, acrescentou.

Situação no Corinthians

A situação gerou ainda mais incômodo do lado corintiano, uma vez que ele recebeu o cartão amarelo aos 42 minutos da etapa final. Dessa forma, a ausência de Depay diante do Ceará em jogo fora de casa, na próxima quarta-feira (16), às 19h30, intensificou as críticas contra o momento do jogador.

Além disso, a ausência recente do atacante em um treinamento causou mal-estar interno e, especialmente, externo à imagem do jogador. O próprio Dorival Júnior, técnico da equipe, mencionou nos bastidores a necessidade de comprometimento maior de seus jogadores, reforçando a cobrança por desempenho coletivo na sequência da temporada.

