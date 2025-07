Problemas estruturais do Arruda assustam torcedores, e Santa Cruz promete vistoria

Um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, o José do Rego Maciel, mais conhecido como Arruda, enfrentou críticas dos torcedores do Santa Cruz no último final de semana. Afinal, a equipe pernambucana empatou por 1 a 1 com o Santa Cruz-RN, no domingo (13), pela 12ª rodada da Série D, debaixo de muita chuva.

Dessa forma, alguns torcedores postaram o momento em que o estádio apresenta uma “cachoeira”, com grandes goteiras em sua estrutura, que assustaram quem esteve presente.

“Mano não d, essa po*** vai cair. se não fizer (sic) alguma coisa logo, isso aqui desaba no jogo do acesso”, publicou uma torcedora, que clamou por mudanças.

“Temos problemas nas juntas de dilatação, furos da arquibancada superior, por onde a água escoa para a inferior. Mas não existe qualquer risco de dano estrutural ou do estádio ter um colapso. Não tem nada a ver com a questão estrutural”, disse Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz ao portal “ge”.

Santa solicita vistoria

O dirigente também analisou o vídeo sobre a queda de um pedaço de concreto da arquibancada superior. Ele, então, solicitou uma vistoria de um funcionário do clube para avaliar o local.

“Não vi a queda do concreto, apenas recebi o relato que foi próximo ao Portão 10. Solicitei uma vistoria da nossa equipe. Temos um arquiteto que trabalha no Santa Cruz há mais de duas décadas. Ele conhece muito bem o estádio e fará a inspeção para ver se tem algo deteriorado para ser retirado”, frisou. “Sempre falamos que o Arruda tem problemas e precisa de dinheiro para melhorar o acesso, o conforto e os banheiros. O estádio necessita de uma série de intervenções, e nunca deixamos qualquer dúvida sobre isso”, acrescentou. “A FPF informa que acompanha com atenção todas as questões relacionadas à segurança dos estádios do estado. Sobre o Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, a FPF aguarda a vistoria que será realizada pelo clube.”, explicou a entidade ao portal “Metrópoles” Por fim, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) se colocou à disposição “para integrar um grupo de profissionais qualificados que possam fazer uma vistoria técnica no estádio do Santa Cruz e contribuir com as melhorias necessárias para segurança do estádio e dos torcedores”.

