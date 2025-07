Trump sugere alteração atípica no futebol durante final do Mundial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi uma presença especial durante a decisão do Mundial de Clubes. Afinal, ele foi o representante do país-sede no evento. Durante a premiação, também entregou o troféu da competição ao Chelsea e permaneceu na celebração com os jogadores. Posteriormente, em entrevista ao canal “Dazn”, recomendou uma mudança atípica envolvendo a nomenclatura do futebol.

Trump indicou que pode assinar uma ordem executiva para modificar oficialmente o nome da modalidade oficialmente no país de “soccer” para “football”. Como o presidente dos Estados Unidos é prioritariamente nacionalista, a sua recomendação causou surpresa no mundo esportivo.

“Eles chamam de ‘football’, nós chamamos de ‘soccer’, mas essa mudança poderia acontecer facilmente. Mas é ótimo de assistir”, afirmou sorridente o mandatário dos EUA no decorrer da decisão entre Chelsea e PSG, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

“Soccer” é frequentemente utilizado em países como Austrália, Canadá e Estados Unidos. Contudo, os outros países pelo mundo, especialmente na Europa, em que se predomina a língua inglesa, a referência para a modalidade é o “football”.

Trump rouba a cena na decisão do Mundial

Ou seja, se acredita que a indicação representaria uma tentativa em se aproximar novamente o futebol em nível mundial. Tal movimento seria representativo cerca de um ano antes dos Estados Unidos ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Canadá e México.

A presença de Trump no momento em que o Chelsea levantou a taça do Mundial de Clubes causou estranhamento em alguns jogadores. O capitão e lateral Reece James demonstrou receio, olhou para o presidente dos EUA e disse algo. Principal jogador da equipe, Cole Palmer indicou surpresa e fez uma pergunta antes do troféu ser levantado.

???? – Reece James and Sanchez were telling Donald Trump he has to move, but Donald Trump told them “No, I am celebrating with you.” pic.twitter.com/OSFatjzZW8 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 13, 2025

