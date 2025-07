Fluminense renova com dupla do sub-20

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (15/7) duas renovações de seu time sub-20. Kelwin, de 19 anos, e Arthur Henrique, de 18, assinaram novos vínculos no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Ambos são atacantes. Kelwin, artilheiro do sub-20 na temporada, com sete gols, assinou até o fim de 2027. O jovem demonstrou a felicidade em renovar com o Flu.

“Estou muito feliz, principalmente por ter ao meu lado minha família e outras pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Dou minha vida pelo Fluminense. Quero ajudar cada vez mais esse clube maravilhoso, que sempre me acolheu e esteve comigo nos momentos mais difíceis”, afirmou ao site oficial do Fluminense.

Já Arthur se comprometeu até 2028 com o Tricolor das Laranjeiras. Assim, ele também comentou sobre sua renovação.

“Estou realizando mais um sonho de criança. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e ao Fluminense pela confiança no meu trabalho. Também agradeço a minha família por sempre me apoiar. Daqui para frente é marcar mais gols e dar ainda mais títulos para o Fluzão”, disse.

Da dupla, somente Kelwin já estreou profissionalmente. Foi em jogo contra o San José GV (BOL), pela Sul-Americana, em maio. Na ocasião, ele entrou na reta final, atuando por 11 minutos na derrota tricolor por 1 a 0.

