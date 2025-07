Atlético de Madrid confirma contratação de Thiago Almada

O Atlético de Madrid fechou nesta terça-feira (15) a contratação do meia argentino Thiago Almada. Ele brilhou pelo Botafogo em 2024 e manteve o bom desempenho no Lyon, da França. As atuações chamaram a atenção de diversos clubes europeus.

O Atlético pagará cerca de 40 milhões de euros (R$ 260 milhões, na cotação atual) pelo jogador. O técnico Diego Simeone, no comando do clube há mais de 15 anos, teve papel decisivo na contratação. Ele ajudou a convencer Almada e superou a concorrência do Benfica, de Portugal.

O Zenit, da Rússia, também tentou levar o meia. Em 2024, o Botafogo o contratou por cerca de 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões na cotação da época). Almada chegou do futebol dos Estados Unidos, onde atuava na MLS. Ele também esteve presentes nas conquistas da Copa do Mundo e Copa América com a seleção da Argentina entre os anos de 2022 e 2024.

Pelo clube carioca, conquistou a inédita Libertadores e o título do Campeonato Brasileiro. No Atlético, chega para substituir Ángel Correa. O atacante argentino deixou o time após uma década para jogar no Tigres UANL, do México. Todavia, no Atlético, ele vai jogar com seus companheiros de argentina De Paul e Julián Alvarez.

Notas do Atlético de Madrid e do Botafogo sobre o negócio

“Acordo com o Botafogo para a transferência de Thiago Almada. Nosso clube e a entidade brasileira chegaram a um acordo, que será confirmado assim que o jogador passar pelos exames médicos pertinentes e assinar o contrato”, diz o clube da Espanha.

“O Botafogo informa que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a transferência do meia argentino Thiago Almada, de 24 anos, ainda pendente de confirmação após o jogador passar pelos exames médicos e assinar contrato com o clube espanhol. Almada viajará para Madri para realizar os exames necessários e, posteriormente, assinar seu contrato para formalizar o acordo definitivo”, publicou o Glorioso.

