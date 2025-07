Influenciadora de time rival expõe conversa inusitada com John Textor

John Textor interagiu com torcedora do Vasco em rede social - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Fernanda Gervásio, influenciadora que torce para o Vasco, decidiu provocar John Textor, dono da SAF do Botafogo, antes do clássico entre as equipes no Mané Garrincha, no último sábado (12). Após a vitória do Glorioso, a produtora de conteúdo expôs detalhes da conversa com o empresário. Ela também aproveitou a oportunidade para pedir uma ajuda ao proprietário norte-americano.

A torcedora vascaína pediu que John Textor indicasse um amigo também rico para adquirir as ações da SAF do Vasco. Antes do clássico em Brasília, Fernanda postou um vídeo em que desafiava o Botafogo.

“Ganhar do PSG é fácil, quero ver ganhar do Gigantesco da Colina”, contestou a influenciadora.

John Texto assistiu ao vídeo e depois conferiu outras postagens da produtora de conteúdo. Ao tornar pública a conversa com o dono da SAF do Glorioso, Fernanda exibiu elogios do norte-americano ao seu trabalho. Posteriormente, o episódio entre eles ganhou notoriedade nas redes sociais entre botafoguenses e vascaínos.

John Textor prejudica Crystal Palace

O Crystal Palace, atual campeão da Copa da Inglaterra, está fora da próxima edição da Liga Europa. Quem ficará com a vaga é o Nottingham Forest. A decisão foi confirmada na última sexta-feira (11), durante a primeira Cúpula de Controle Financeiro da Uefa.

O Nottingham Forest havia se classificado inicialmente para a Liga Conferência, ao terminar a Premier League em sétimo lugar. Com a mudança, sobe uma posição nas competições europeias e assume o lugar do Crystal Palace, que disputará agora o terceiro torneio continental em importância no futebol europeu.

Essa troca aconteceu por causa de uma situação envolvendo o Lyon. O clube francês, que havia sido rebaixado para a segunda divisão, conseguiu reverter a decisão e garantiu sua permanência na Ligue 1. Dessa forma, assegurou sua vaga nas competições europeias.

A confusão tem relação com John Textor, que tinha participação acionária nos dois clubes: Crystal Palace e Lyon. De acordo com as regras da Uefa, dois times ligados ao mesmo grupo proprietário não podem disputar a mesma competição europeia.

Textor chegou a vender os 43% que possuía no clube inglês para Woody Johnson, dono do New York Jets, e também renunciou ao cargo de liderança que ocupava no Lyon, hoje comandado por Paulo Fonseca. No entanto, essas mudanças aconteceram após o prazo final estabelecido pela Uefa, que foi 1º de março.

Apesar da decisão, o Crystal Palace, treinado por Oliver Glasner, ainda tentará reverter o caso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). O clube vai argumentar que John Textor não detinha mais de 50% das ações e, por isso, não violaria as regras da entidade.

