Torcida reage a nova ausência de Pedro em relacionados do Flamengo: ‘Acabou’

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, deixou o atacante Pedro novamente de fora da lista de relacionados. Dessa vez, o atacante não estará à disposição para o confronto contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, após o Flamengo divulgar a lista de relacionados nesta terça-feira (15), a torcida do Rubro-Negro reagiu imediatamente a ausência de Pedro.

eh sem Pedro dnv, então acabou mesmo né https://t.co/qAAYLC2C39 — Byakuya??? (@Kaykchan_) July 15, 2025

Pedro segue fora. Aqui acabou https://t.co/IVPDlglasR — ozani (@ozaneto) July 15, 2025

Situação conturbada

Pedro e o Flamengo vivem um momento conturbado na relação. Após o jogador ficar de fora do confronto contra o São Paulo pela última rodada do Brasileiro, o técnico Filipe Luís deu fortes declarações sobre a situação do atacante no Rubro-Negro, principalmente sobre o baixo rendimento do atleta nos treinos.

Já nesta segunda-feira (14), Pedro convocou todo o elenco do Flamengo para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu. Assim, Filipe Luís não participou da conversa. O atacante, portanto, esclareceu sobre sua postura no atual momento, algo que tem chamado a atenção negativamente na equipe carioca.

Dessa forma, o jogador fez mea-culpa por seu momento no clube disse que sentiu o impacto do vazamento de prints em que um profissional do clube o “colocava à venda” por 15 milhões de euros. Além disso, o camisa 9 admitiu ter se sentido desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo.

Nota de Pedro

Após a reunião com os companheiros de equipe, portanto, Pedro emitiu uma nota nas redes sociais para os torcedores do Flamengo.

“Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda. Me descartado para a sequência da temporada.

Construí minha trajetória no clube com luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei muitos títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho esteve abaixo dos companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado.

A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras!”.

Reação nos bastidores do Flamengo

Apesar da nota e da reunião, a cúpula rubro-negra ainda aguarda uma postura mais contundente por parte do camisa 9. Dirigentes esperavam um pedido explícito de desculpas, mas não se concretizou e causou incômodo nos bastidores. Embora Pedro tenha se reunido com o elenco e retomado os treinamentos em tom mais conciliador, a ausência de um gestor direto à comissão técnica não passou despercebida.

Ainda de acordo com o ‘ge’, nos corredores do clube, há quem defenda a manutenção do atleta, mas também existem vozes que consideram sua saída como um caminho natural. O estafe do jogador analisa possibilidades no mercado e acompanha os próximos capítulos com cautela.

