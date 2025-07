Nico Williams renova com o Athletic Bilbao até 2035

Nico Williams renovou seu contrato com o Athletic Bilbao até 2035. O novo vínculo, oficializado nesta terça-feira (15) em San Mamés, inclui um aumento na multa rescisória e põe fim aos rumores que vinham ligando o atacante ao Barcelona nas últimas semanas.

A permanência de Nico é tratada como uma grande vitória pelo clube, especialmente após a repercussão em torno do interesse de outros gigantes europeus. Dessa maneira, ao lado do presidente Jon Uriarte e do diretor Mikel González, o jogador falou pela primeira vez após assinar a renovação.

“Estou muito feliz e animado. Temos uma temporada importante pela frente, com grandes desafios, e quero vivê-los aqui, no clube que amo. É aqui que quero continuar fazendo história, com essa torcida e com a minha família”, declarou o atacante.

Além disso, a renovação também reforça o projeto do Athletic de manter suas principais peças no elenco. Nico, formado na base do clube, é um dos símbolos da nova geração e seguirá jogando ao lado do irmão, Iñaki Williams, agora o novo capitão da equipe.

Apesar dos dias de incerteza, o atacante destacou o apoio que recebeu da torcida durante todo o processo.

“Sempre me senti muito querido. Essa renovação também é por eles. Ou seja, quero retribuir com boas atuações e conquistas”, explicou.

