Torcedores do Corinthians vão ao CT conversar com os jogadores e cobrar resultados

Torcedores vão ao CT do Timão conversar com os jogadores - (crédito: Foto: divulgação Corinthians )

Nesta terça-feira (15), líderes da principal torcida organizada do Corinthians estiveram no centro de treinamento do clube para conversar com os jogadores, o diretor de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior.

O encontro ocorreu antes de os atletas embarcarem no ônibus que levou a delegação ao Aeroporto de Guarulhos. Nesta quarta-feira (16), o time paulista enfrenta o Ceará, às 19h30, no Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão. A equipe vem de derrota para o Bragantino, em Itaquera.

VEJA: Dorival soma problemas em reapresentação do Corinthians e mira duelo com Ceará

Durante a conversa, os torcedores demonstraram incômodo com o desempenho recente do time. Afinal, além do Brasileirão, resta apenas a Copa do Brasil. Corinthians foi eliminado na fase de pré-Libertadores e da Sul-Americana ainda na fase de grupos. Apesar da cobrança, o clima entre torcedores e jogadores foi tranquilo.

Classificação do Corinthians

Em campo, o Corinthians chega ao Castelão na 11ª posição do Brasileirão, com 16 pontos. O Ceará, adversário desta quarta, tem dois a mais e ocupa a nona colocação. No último domingo, venceu o clássico contra o Fortaleza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.