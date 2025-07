Fifa estuda mudanças na Copa do Mundo de 2026 por causa do calor nos EUA

Jogadores do PSG durante pausa para hidratação no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: David Ramos/Getty Images)

Com um ano para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a Fifa já começou a tirar lições importantes do Mundial de Clubes realizado recentemente em solo norte-americano. A principal delas em relação às condições climáticas, que chamaram atenção durante todo o torneio.

As altas temperaturas representaram um desafio, principalmente por causa dos horários que a organização definiu para facilitar a transmissão global dos jogos. Algumas partidas aconteceram às 15h (horário local), sob calor extremo. Por isso, uma das possibilidades em estudo para a Copa de 2026 é antecipar os jogos para às 9h da manhã.

Outra alternativa avaliada pela Fifa envolve mudanças nas pausas para hidratação. No Mundial de Clubes, ocorreu uma pausa por tempo. Para a Copa, a proposta é dobrar esse número, com quatro paradas no total: aos 15, 30, 60 e 75 minutos de jogo.

A entidade vê essas medidas como formas de preservar o desempenho dos atletas e garantir a segurança em partidas disputadas sob calor extremo na próxima Copa do Mundo.

