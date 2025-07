Saiba quanto tempo dupla de laterais ficará fora do Flamengo

Alex Sandro e Ayrton Lucas estão no departamento médico do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O Flamengo terá uma “dor de cabeça” com a lateral esquerda nos próximos jogos. Afinal, Alex Sandro e Ayrton Lucas estão no departamento médico após se lesionarem contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois devem perder até seis jogos ou três semanas fora por conta de suas lesões. A informação é do “ge”.

Ayrton Lucas sofreu uma lesão corto-contusa na perna esquerda contra o São Paulo. No início do segundo tempo, ele dividiu forte com Enzo Díaz e levou a pior. A lesão foi profunda e exige cuidados. É natural que o atleta tenha mais dor e também que o corte demore mais para cicatrizar.

Por outro lado, Alex Sandro sentiu uma fisgada no início do primeiro tempo contra o São Paulo e foi diagnosticado com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. O prazo para retorno nesse caso é de duas a quatro semanas. Este, aliás, é o terceiro problema físico do lateral-esquerdo no ano.

Assim, Varela deve jogar no setor nesta quarta-feira (16), contra o Santos, na Vila Belmiro. Viña, porém, ainda está recuperando o condicionamento físico após grave lesão. Até lá, o técnico Filipe Luís, aliás, deve chamar algum atleta da base para compor o elenco.

Jogos que os laterais do Flamengo devem perder

16/07: Santos x Flamengo – Brasileirão

20/07: Flamengo x Fluminense – Brasileirão

23/07: Red Bull Bragantino x Flamengo – Brasileirão

27/07: Flamengo x Atlético-MG – Brasileirão

31/07: Flamengo x Atlético-MG – Copa do Brasil

03/08: Ceará x Flamengo – Brasileirão

