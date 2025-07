Botafogo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Tudo pronto para a estreia oficial de Davide Ancelotti como novo treinador do Botafogo. Após assinar a súmula como auxiliar de preparador de goleiros contra o Vasco no último fim de semana, o italiano, enfim, faz o primeiro jogo como técnico do Mais Tradicional. Nesta quarta-feira (15), às 21h30, o Glorioso recebe o Vitória, no Estádio Nilton Santos. O encontro completa, então, a 14ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Botafogo?

Com Ancelottinho no banco de reservas e o auxiliar permanente Cláudio Caçapa como treinador, o Botafogo voltou ao G6 do Campeonato Brasileiro, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores. Agora, já com o nome no BID da CBF, Davide assume, portanto, as rédeas do time alvinegro.

Contra o Vasco, o Glorioso esboçou algumas características da nova era: uma delas é a abolição do esquema tático com três volantes. Assim, Montoro, na crista da onda, garante a permanência na equipe. Outro recém-chegado que agradou muito e deve continuar entre os titulares é o zagueiro Pantaleão.

O Alvinegro tenta, aliás, a quarta vitória seguida na competição nacional, diante da torcida, no Colosso do Subúrbio.

Como chega o Vitória?

Na zona de rebaixamento, com 11 pontos em 13 jogos, o Leão tenta respirar na competição, em um momento de crise. Afinal, o clube trocou recentemente de treinador. Saiu Thiago Carpini e entrou Fábio Carille. Sem vencer há oito jogos, a equipe soteropolitana acumulou, assim, quedas na Copa do Nordeste e na Copa Sul-Americana.

Sobre a equipe que vai a campo, o volante Baralhas, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, fica fora. Ryller entra no lugar dele. Outra ausência é o zagueiro Halter. Emprestado ao Vitória pelo Botafogo, o jogador não entrará em campo por questões contratuais.

Onde assistir?

Premiere (pay-per-view), Globo (canal aberto) e SporTv (canal fechado) transmitem a peleja.

BOTAFOGO x VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data e horário: 16/7/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Telles; Gregore, Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

VITÓRIA: Arcanjo, Cáceres, Edu, Zé Marcos e Jesus; Ryller, Oliveira e Ronaldo; Matheuzinho, Braga e Kayzer. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

