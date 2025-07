Magrão, ídolo do Sport, lembra conquista da Copa do Brasil: ???Sabíamos que dava???

O ex-goleiro Magrão é um dos maiores ídolos da história do Sport e participou da conquista da inédita Copa do Brasil de 2008, quando o Leão da Ilha venceu o Corinthians na grande final e levantou a taça. Em entrevista, ele relembrou os duelos contra o time paulista.

Para conquistar o título, o Sport precisou reverter um resultado que parecia bastante difícil. No jogo de ida, no Pacaembu, perdeu por 3 a 1. No entanto, diante da torcida na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 0 e garantiu o troféu. Carlinhos Bala e Luciano Henrique fizeram os gols. Antes da decisão, a equipe pernambucana eliminou Brasiliense, Palmeiras e Vasco, nas oitavas, quartas de final e semifinal, respectivamente.

“Foi mais importante, né? É claro que cada campeonato tem um peso, tem um valor, como o primeiro, como o último. Mas, sem dúvida, pela dificuldade e pela trajetória, a Copa do Brasil foi uma grande conquista”, afirmou Magrão.

Virada do Sport, na visão de Magrão

O ídolo do Sport também revelou quando acreditou que a virada começou. O time chegou a perder por 3 a 0 no Morumbi, mas Enílton marcou o gol que manteve o Leão vivo na disputa.

“Foi naquele golzinho que a gente fez. Porque, até então, com 3 a 0, a preocupação era grande. Mas, depois do gol, tivemos plena convicção de que iríamos reverter o placar. Durante aquela campanha de 2008, em casa a gente era muito forte. Tínhamos uma convicção enorme de que venceríamos com o apoio da nossa torcida. Dois gols no Retiro não eram nada. Quando fizemos aquele gol, falamos: ‘já era, se perderam'”, concluiu.

