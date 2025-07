Bolívia x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Bolívia nesta quarta-feira (16), às 18h (de Brasília), pela segunda rodada da fase do Grupo B da Copa América de futebol. A partida será no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, conhecido como Chillogallo, em Quito, no Equador.

Além das rivais, quase todos os times da Copa América feminina têm um adversário em comum: a altitude. Portanto, a comissão técnica do Brasil alterou o trabalho de aquecimento e focou em situações de bola parada.

Onde assistir

A partida entre Bolívia e Brasil, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América Feminina, aliás, terá transmissão do Sportv e TV Brasil.

Como chega a Bolívia

A equipe boliviana chega para o confronto de uma derrota dura na primeira rodada. A equipe comandada por Rosana Gómez perdeu por 4 a 0 para o Paraguai no último domingo e quer reação diante das brasileiras. A La Verde, assim, amarga a última colocação do Grupo B, com nenhum ponto somado.

Como chega o Brasil

Na estreia, a Seleção Brasileira derrotou a Venezuela por 2 a 0. Os gols foram de Amanda Gutierres, na primeira etapa, e Duda Sampaio, no fim da partida. como o Paraguai fez 4 a 0 na Bolívia, o Brasil ocupa a segunda colocação no Grupo B.

Amanda Gutierres, do Santos, e Duda Sampaio, do Cortinthians, aliás, foram os destaques da Seleção e tentam manter o bom rendimento. No último duelo, Marta também começou como titular, mas terminou substituída durante o confronto. É, afinal, uma das experientes que podem fazer a diferença em campo.

BOLÍVIA x BRASIL

Copa América Feminina – Grupo B – 2ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025 (quarta-feira), às 18h (de Brasília)

Local: Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador

Onde assistir: Sportv e TV Brasil

BOLÍVIA: Medina; Serrudo, Lucerito Bravo; Erika Salvatiera, Mendiola; Viveros, Samantha Alurralde, Rivero; Rojas, Doerksen, Quiroz. Técnico: Rosana Gómez

BRASIL: Lorena; Fê Palermo, Mariza, Isa Haas e Yasmin; Duda Sampaio, Angelina e Marta; Kerolin, Dudinha e Amanda Gutierres (Gabi Portilho). Técnico: Arthur Elias.

Árbitra: Roberta Echeverria (ARG)

Assistentes: Gisela Trucco (ARG) e Daiana Milone (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.