Vasco tem pendurados para enfrentar o Del Valle; saiba

O Vasco entra em campo logo mais contra o Independiente del Valle (EQU), nesta terça-feira (15/7), às 21h30 (de Brasília), para iniciar sua caminhada no mata-mata da Sul-Americana. Mas é bom ligar o alerta. Afinal, dois jogadores estão pendurados com dois amarelos e podem ficar fora do jogo da volta, marcado para a próxima terça (22/7), em São Januário.

Somente um deles, porém, é titular. Trata-se do zagueiro João Victor, contestado após falhas na última partida do Cruz-Maltino, em derrota por 2 a 0 para o Botafogo. O defensor levou amarelos contra Puerto Cabello (VEN) e Lanús (ARG) e, dessa forma, surge na berlinda.

O outro jogador é Jair. O volante, reserva do técnico Fernando Diniz, recebeu sanções perante o Lanús (ARG) e Melgar (PER), também ficando pendurado com dois amarelos. Relacionado, ele ficará como opção a Diniz no jogo desta terça, no Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU).

Já os volantes Paulinho e Hugo Moura inclusive já cumpriram suspensão na atual edição da Sul-Americana. O primeiro, por acúmulo de amarelos. Já Moura, titular de Diniz, por expulsão contra o Lanús, curiosamente na primeira partida do técnico desde seu retorno ao Vasco.

