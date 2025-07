City anuncia novo integrante da comissão técnica de Guardiola

O Manchester City anunciou nesta terça-feira (15) que Kolo Touré, de 44 anos, fará parte da comissão técnica de Pep Guardiola na próxima temporada. O ex-zagueiro da Costa do Marfim já havia trabalhado com o elenco principal durante o Mundial de Clubes, com um desempenho que agradou e garantiu sua permanência de forma definitiva.

De acordo com o próprio clube, a decisão veio após um ano positivo para Kolo, que brilhou como jogador com títulos da Premier League por Arsenal e City, e mais recentemente atuava como auxiliar técnico do time sub-18 do City.

“Estamos muito felizes em confirmar a nomeação definitiva de Kolo Touré para a comissão técnica de Pep Guardiola”, diz o comunicado do City.

We’re delighted to confirm the permanent appointment of Kolo Toure to Pep Guardiola’s backroom staff ???? — Manchester City (@ManCity) July 15, 2025

O diretor de futebol Hugo Viana comemorou a chegada de Kolo à comissão técnica principal.

“Estamos muito felizes em contar com o Kolo de forma permanente na equipe técnica do elenco principal. Além da experiência de alto nível que ele traz, Kolo tem uma relação forte com o City e conhece muito bem o clube”, disse.

Além disso, Hugo também destacou o impacto positivo que o marfinense teve durante o Mundial de Clubes.

“Durante sua participação ao lado de Pep Guardiola, Pep Lijnders e James French, vimos o quanto sua personalidade contagiante e seu otimismo fazem diferença. Dessa forma, estamos animados com tudo o que ele ainda pode oferecer nessa nova fase”, completou.

