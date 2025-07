Bidou! Ancelotti surge no BID e pode estrear pelo Botafogo

O técnico Davide Ancelotti está, enfim, apto a comandar o Botafogo. Nesta terça-feira (15/7), o nome do italiano, que já treina o plantel desde a última segunda-feira (7/7), surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o possibilita a estrear no comando técnico do Glorioso.

O comandante de 35 anos esteve no banco de reservas na vitória contra o Vasco, mas não comandou a equipe – função atribuída a Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do clube. Na ocasião, no último sábado (12/7), o Botafogo venceu o Clássico da Amizade, disputado no Mané Garrincha, em Brasília (DF), por 2 a 0. Para estar na área técnica, Ancelotti precisou assinar súmula como auxiliar de preparador de goleiros.

Assim, a estreia do italiano será diante o torcedor alvinegro. Será nesta quarta-feira (16/7), quando o Mais Tradicional enfrenta o Vitória, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. A partida vale pela 14ª rodada do Brasileirão. O Glorioso pode se aproximar dos líderes em caso de vitória nesta quarta, já que chegaria aos 24 pontos – três a menos que os líderes Flamengo e Cruzeiro.

Davide, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, chegou para substituir Renato Paiva. O português foi demitido por John Textor após a eliminação do Botafogo no Mundial de Clubes para o Palmeiras, no último dia 28 de junho. Assim, o mandatário do Glorioso apresentou seu novo técnico na última segunda, no Nilton Santos.

????????? ???????? ????????????! ???????? Davide Ancelotti está regularizado para fazer a estreia oficial como treinador do Glorioso Botafogo! Vamos juntos na jornada alvinegra! ???????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/26eUVtphTL — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 15, 2025

