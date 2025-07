Bahia x Botafogo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Sem depender das próprias forças para chegar às quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Botafogo visita o Bahia, nesta quarta-feira (16), às 15h, no CT Evaristo de Macedo, em Salvador. O encontro é válido, então, pela penúltima rodada desta edição da competição nacional da categoria.

Como chega o Bahia

O time da casa está em 16º lugar, com 16 pontos. Precisa, portanto, vencer para evitar a temida zona de rebaixamento do torneio. Apenas um ponto separa o Esquadrão do Z4. Afinal, todo cuidado é pouco para o Bahia.

O técnico Leonardo Galbes pode mandar a campo uma formação com: Victor, Ruan, Geraldo, Dodô e Alex; Daniel, Sidney e Martins; Ulguim, Ruan Pablo e Dell.

Como chega o Botafogo

Após empate com Flamengo, o time da Estrela Solitária precisa tirar uma diferença de três pontos para entrar no G8, zona que permite o acesso à fase seguinte do Brasileirão. A tarefa, assim, não é fácil. Um empate, portanto, pode significar o fim do sonho. O Mais Tradicional ocupa a 11ª colocação, com 23 pontos.

A equipe do técnico Rodrigo Bellão pode formar com: Luca, Huguinho, Justino, Marquinhos e Danilo; Valim, Fortunato e Valle; Yarlen, Januário e Kayke.

Arbitragem

Ricarle Gustavo Gonçalves Batista apita a peleja. Marcos Vinícius Ferreira de Souza e Bruno da Paixão auxiliam o árbitro. O trio é da Bahia.

Onde assistir

A TV oficial do Bahia transmite o embate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.