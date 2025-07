Alianza Lima x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio vai ao Peru para enfrentar o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, no Estádio Alejandro Villanueva. O Imortal segue invicto na competição, mas o adversário peruano estreará no torneio após ser eliminado na fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do streaming Paramount+

Como chega o Alianza Lima

O time peruano classificou-se para a etapa de playoffs da Sul-Americana depois de ficar na terceira colocação do Grupo D da Libertadores, com somente cinco pontos acumulados. Afinal, São Paulo e Libertad foram os integrantes do grupo da principal competição continental que avançaram para as oitavas.

Vale relembrar que o Alianza Lima iniciou sua trajetória na Libertadores ainda na primeira fase eliminatória. No Campeonato Peruano, a equipe foi a vice-campeã do Torneio Apertura, já que ficou dois pontos atrás do Universitário. O embate marcará também o reencontro do Imortal com o atacante Barcos.

Como chega o Grêmio

O Tricolor classificou-se para os playoffs da Sul-Americana depois de somar 12 pontos no Grupo D do campeonato. Assim, os gaúchos ficaram na segunda colocação, com a mesma pontuação do líder Godoy Cruz, que assegurou a vaga direta para as oitavas de final da competição. Os argentinos levaram a vantagem pelo melhor saldo de gols.

O Grêmio retornou aos compromissos depois da parada na temporada com uma impressão negativa. Isso porque sofreu uma derrota, de goleada para o Cruzeiro, no último domingo (13). O técnico Mano Menezes terá os retornos do lateral-esquerdo Marlon e do volante Dodi, que foram desfalques na última partida da equipe.

Além disso, há também disputas em aberto por vagas no meio de campo. Para a função de volante, Villasanti e Alex Santana lutam por espaço entre os titulares, assim como Cristaldo e Monsalve mais à frente. Os atacantes Braithwaite e Cristian Olivera devem seguir como baixas e seus retornos passam a ser previstos no jogo seguinte, quando enfrentará o Vasco, no próximo sábado (19), pela 14ª rodada do Brasileirão.

ALIANZA LIMA X GRÊMIO

Jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana

Data e horário: 16/07/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Vllanueva (PER)

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huaman, Noriega, Garces e Trauco; Gaibor, Castillo, Cari, Cantero e Ceppelini (Eryc Castillo); Barcos (Guerrero). Técnico: Gustavo Zapata.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Cristaldo (Monsalve), Amuzu e Alysson; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

