Fluminense anuncia retorno de John Kennedy

O Fluminense anunciou na noite desta terça-feira (15/7) o retorno oficial de John Kennedy. A equipe carioca chegou a acordo com o Pachuca (MEX), time que o atacante defendia por empréstimo desde o início do ano, pela volta do jogador.

Dessa forma, John Kennedy se reapresenta ao elenco já nesta quarta-feira (16/7) para se juntar ao grupo comandado por Renato Gaúcho. O jovem de 23 anos estava fora desde janeiro, quando acertou o empréstimo ao Pachuca. Na ocasião, o técnico do Flu era Mano Menezes.

Pela equipe mexicana, Kennedy teve início avassalador, marcando nove gols em seus primeiros 12 jogos – todos pelo Clausura. Desde então, porém, não fez mais gols, participando de apenas uma assistência. Não à toa, chegou para os playoffs do torneio mexicano já como opção no banco de reservas – sua equipe caiu após derrota por 2 a 0 para o América (no agregado) nas quartas de final.

O mesmo ocorreu durante a disputa do Mundial de Clubes. Kennedy jogou dois dos três jogos da fase de grupos, mas sempre entrando na etapa final. Ele não participou de gols nas partidas (derrotas para Red Bull Salzburg (AUS) e Real Madrid (ESP), por 2 a 1 e 3 a 1, respectivamente).

Revelado pelo Fluminense, John Kennedy fez sua estreia como profissional em janeiro de 2021 e logo se tornou peça importante para o grupo. O atacante foi campeão e autor do gol do título da Libertadores 2023 e conquistou a Recopa 2024. Ele participou ainda dos bicampeonatos do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. O jogador soma 112 partidas e 21 gols pelo clube.

