Palmeiras x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (16/7), quando encara o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14° rodada da competição. O Verdão é o quinto colocado, com 22 pontos, mas com duas partidas a menos e ainda briga diretamente pela liderança do torneio. Já o Leão do Interior faz campanha surpreendente, somando 17 pontos, na 10° colocação, mais próximo do G6 do que do Z4.

Como chega o Palmeiras

Piquerez e Maurício, recuperados de uma cirurgia dentária e de um procedimento no ombro direito, respectivamente, treinaram sem limitações e ficam à disposição para a partida. Giay e Murilo, por outro lado, desfalcam o Alviverde neste retorno. Afinal, o lateral-direito por uma entorse no joelho direito, sofrida ainda no Mundial de Clubes, e o zagueiro por uma lesão muscular na coxa. Assim, ambos estão fora deste retorno ao Brasileiro.

Contudo, a grande expectativa fica por conta da possível estreia do atacante Ramón Sosa, que teve seu nome publicado no BID e pode ser opção para Abel Ferreira no embate contra o Mirassol.

Como chega o Mirassol

Pelo outro lado, o técnico Rafael Guanaes deve apostar na manutenção da equipe titular, que conseguiu bons resultados durante a parte inicial do Brasileirão, para este duelo no Allianz Parque. Contudo, o treinador pode fazer uma única mudança. Isso porque o volante Neto Moura cumpriu suspensão na última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes e pode voltar ao time titular. Além disso, o comandante confirmou que Walter será seu goleiro principal, com Alex Muralha indo para o banco de reservas. Por fim, Francisco da Costa, recém-contratado pelo Leão, deve estar ao menos no banco de reservas para este embate.

PALMEIRAS X MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Onde assistir: Premiere

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Richard Ríos, Emiliano Martínez e Maurício; Facundo Torres, Allan e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe; Negueba e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

