Ceará x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará e Corinthians medem forças nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Castelão, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o nono colocado, com 18 pontos, três a menos que o Botafogo que abre o G6. Além disso, a equipe cearense chega empolgada após vencer o rival Fortaleza em seu último compromisso. Já o Timão está na 11° posição, com 16 pontos e segue oscilando na competição, sem um rumo. O Alvinegro também tenta a reabilitação após perder em casa, para o RB Bragantino, em seu último embate.

Como chega o Ceará

O Vozão chega empolgado para o duelo contra o Corinthians, após novamente vencer o grande rival, Fortaleza, na temporada. Além disso, espera-se que mais de 30 mil pessoas compareçam no Castelão para empurrar a equipe. Contudo, para o embate, o técnico Léo Condé terá desfalques importantes. Afinal, os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique receberam o terceiro cartão amarelo no último jogo e terão que cumprir suspensão automática. Além disso, Luiz Otávio, que está em fase de condicionamento físico após cirurgia de LCA, também segue fora.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão não vem de um bom momento. Afinal, a equipe perdeu para o RB Bragantino, em plena Neo Química Arena e retornou mal no Brasileirão, após a pausa para o Mundial de Clubes. Além disso, o técnico Dorival Júnior terá problemas para escalar o time. Afinal, Memphis e Romero estão suspensos, enquanto Yuri Alberto segue em recuperação de uma fratura em vértebra localizada na região lombar. Além disso, Gustavo Henrique, se tornou desfalque de última hora, ficou fora do jogo para controle de carga. Além deles, o Timão não contará com dois reservas: o volante Ryan, com desconforto estomacal, e o lateral-esquerdo Hugo, com desconforto no músculo adutor da coxa direita. O zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão diante do Bragantino. Outro que retorna é Maycon, poupado no último domingo por desgaste muscular.

CEARÁ X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Onde assistir: Amazon Prime Video

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Bruno Tubarão (Aylon), Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Maycon (Raniele), José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Héctor Hernández. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

