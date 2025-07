RB Bragantino x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e São Paulo fazem um duelo de opostos nesta quarta-feira (16/7), às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o terceiro colocado, com 26 pontos e pode assumir a liderança da competição em caso de vitória. Em contrapartida, o Tricolor Paulista está na 15° posição, com apenas 12 pontos somados e pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota e uma combinação de resultados.

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta tem dois novos desfalques para este jogo. Afinal, os centroavantes Isidro Pitta e Thiago Borbas receberam o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e estão suspensos. Além disso, seguem no Departamento Médico o goleiro Fabrício (lesão muscular na coxa direita) e o volante Matheus Fernandes (lesão muscular na panturrilha esquerda). Em contrapartida, o lateral-direito Andres Hurtado retorna de suspensão e Agustin Sant’Anna voltará ao banco de reservas. Por fim, Cleiton, que não enfrentou o Timão porque perdeu alguns treinos por causa de virose, também deve voltar a meta do RB Bragantino, desbancando Lucão.

Como chega o São Paulo

Já pelo lado do Tricolor Paulista, as novidades devem ser poucas. Aliás, a expectativa é que Luciano comece no time titular, após cumprir suspensão contra o Flamengo, na última rodada. Assim, um dos volantes escalados por Crespo no Maracanã deve ir para o banco de reservas e Oscar atuaria mais recuado, como meia central. A maior chance é que Marcos Antônio perca o espaço. Além disso, Lucas Ferreira, que se recupera de dores na região do quadril, deve seguir fora. Como Lucas Moura, que deve voltar contra o Corinthians no final de semana. Por fim, os jovens Henrique Carmo e Lucca estão com o sub-20. Já Gonzalo Tapia chegou recentemente e ainda não treinou com o restante do elenco.

RB BRAGANTINO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 14ª rodada

Data-Hora: 16/7/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

RB BRAGANTINO: Cleiton; Agustin Sant’Anna, Pedro Henrique, Guzmán, Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho, Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Ferraresi (Sabino) e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Alisson, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

