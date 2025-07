Alvo do Flamengo, atacante deixa treino da Lazio com dores

Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, o atacante Taty Castellanos deixou o treino da Lazio com dores nesta terça-feira (15), de acordo com informações da ‘Sky Sports’. O argentino de 26 anos precisou sair antes do fim da atividade após sentir um problema físico.

A Lazio ainda não divulgou detalhes sobre a gravidade da possível lesão. O clube tem um amistoso marcado para o dia 26 de julho, contra o Avellino, da segunda divisão italiana, e a participação de Castellanos na partida é incerta.

O jogador defende a Lazio desde 2023 e tem contrato com o clube até junho de 2028. Para liberá-lo, os italianos pedem 25 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões). O Flamengo tenta reduzir esse valor, mas a negociação não é simples, já que a Lazio tem interesse em manter o atacante no elenco.

Castellanos está na mira do Rubro-Negro para reforçar o ataque na sequência da temporada, especialmente em meio à crise envolvendo Pedro e Filipe Luís. Por fim, em 2024/25, somando jogos por clube e seleção, ele marcou 14 gols e deu duas assistências em 42 partidas.

