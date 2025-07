Cole Palmer celebra título mundial em ilha desconhecida no Caribe onde nasceu seu avô

Atacante inglês recebe camisa da seleção de São Cristóvão e Névis do primeiro-ministro do país - (crédito: Foto: Reprodução / @TerranceDrewSKN)

Cole Palmer está celebrando seu título de campeão do Mundial de Clubes Fifa de uma forma muito especial. O craque do Chelsea, primeiramente, viajou para visitar suas raízes familiares. Ele está em São Cristóvão e Névis, país de origem de seu avô. O jogador, aliás, foi recebido com festa e diversas homenagens no país caribenho. O primeiro-ministro local, inclusive, o chamou de “um dos nossos, um filho da terra”.

A visita do campeão mundial, de fato, movimentou a pequena nação caribenha. Palmer visitou a sede do governo ao lado de seus familiares. Lá, por exemplo, ele recebeu uma camisa da seleção local como presente. Além disso, muitas crianças e moradores da ilha fizeram questão de tirar fotos com o atacante.

Cole Palmer é saudado por primeiro-ministro

O primeiro-ministro do país, Terrance Drew, publicou uma longa e orgulhosa mensagem. Ele destacou a força e o potencial do povo de sua nação:

“Estou muito feliz que Cole Palmer teve a oportunidade de retornar às suas raízes! Seu avô, um orgulhoso cidadão de Kittington, nasceu e foi criado aqui antes de migrar para a Inglaterra.Ver seu neto brilhar agora no cenário mundial é um poderoso reflexo da força, do espírito e do potencial do nosso povo, mesmo gerações depois. Cole pode estar nas manchetes do mundo todo, mas aqui em St. Kitts, nós o vemos como um dos nossos, um filho da terra.”

A saber, a ligação de Palmer com o país caribenho vem de seu avô paterno. Sterry Palmer nasceu e cresceu na ilha antes de se mudar para a Inglaterra. O atacante, por sua vez, nasceu em Manchester e defende a seleção inglesa. Contudo, ele sempre faz questão de exaltar suas raízes, carregando a bandeira do país em sua chuteira.

A visita, enfim, coroa uma semana absolutamente perfeita para o jogador. No último domingo (13), ele foi o grande herói do título mundial do Chelsea. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o PSG. Além da taça, portanto, ele também levou os troféus de melhor jogador da final e do torneio.

