Milan prepara oferta por defensor do Real Madrid

O Milan está de olho no lateral-esquerdo Fran García, do Real Madrid. De acordo com a imprensa italiana, os dois clubes já discutem os detalhes de um possível acordo. O time espanhol quer receber cerca de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões) pelo jogador, revelado nas categorias de base do próprio clube.

Com a chegada de Álvaro Carreras, contratado por 50 milhões de euros (R$ 320 milhões), Fran García pode perder espaço no elenco e vê com bons olhos uma possível mudança para continuar jogando com regularidade.

No Real Madrid desde 2013, o lateral disputou 54 partidas na temporada 2024/25, com um gol e cinco assistências. Atualmente com 25 anos, Fran García tem contrato com o clube até junho de 2027. De acordo com o site ‘Transfermarkt’, seu valor de mercado gira em torno de 18 milhões de euros (R$ 115,2 milhões). Ou seja, o Milan terá que desembolsar algo próximo a este valor para contar com o jogador.

