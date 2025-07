Cuiabá vira sobre o Amazonas com dois de pênalti e volta a vencer na Série B

O Cuiabá voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Amazonas de virada por 3 a 1, na Arena Pantanal, nesta terça-feira (15). O grande destaque da partida, primeiramente, foi o atacante Alisson Safira, que marcou dois gols. O resultado, portanto, encerra uma sequência negativa do Dourado e dá novo fôlego ao time na competição. Agora o time está na quarta posição com 25 pontos. Já a equipe do norte do Brasil segue na lanterna com 14 pontos.

O jogo

Apesar da vitória do time da casa, foi o Amazonas quem saiu na frente. Logo aos quatro minutos de jogo, por exemplo, Joaquín Torres abriu o placar. O Cuiabá, contudo, não se abalou e buscou a reação ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Alisson Safira empatou o jogo em cobrança de pênalti. Em seguida, o estreante Carlos Alberto marcou de cabeça e virou a partida.

Na segunda etapa, o Cuiabá continuou melhor e controlou o jogo. A equipe da casa, então, teve mais um pênalti a seu favor. Alisson Safira, novamente, foi para a cobrança e não desperdiçou. O atacante, assim, marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro do Dourado. O Amazonas, por sua vez, demonstrou pouca força para reagir.

O time visitante até tentou pressionar em busca de uma reação. A equipe, no entanto, pecou pela falta de criatividade no ataque. Os jogadores arriscaram muitos chutes de longe, mas sem grande perigo. O Cuiabá, por outro lado, se postou bem na defesa e soube administrar a vantagem.

O apito final, consequentemente, selou a importante vitória do Cuiabá. O resultado dá um grande alívio para o time, que vinha de uma sequência ruim. O Amazonas, por sua vez, segue com sua campanha irregular na Série B. A equipe, enfim, não conseguiu aproveitar o bom início de jogo que teve na Arena Pantanal.

Jogos da 16ª rodada da Série B

Quinta- feira (10/7)

CRB 0x1 Coritiba

Sexta-feira (11)

Vila Nova-GO 0 x 0 Operário-PR

Sábado (12)

Novorizontino 1 x 3 América-MG

Paysandu 2 x 2 Atlético-GO

Athletico-PR 0 x 1 Goiás

Domingo (13)

Criciúma 2 x 1 Ferroviária

Chapecoense 1 x 1 Remo

Segunda-feira (14)

Athletic-MG 4 x 0 Avaí

Botafogo-SP 0 x 0 Volta Redonda

Terça-feira (15)

Cuiabá 3 x 1 Amazonas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook