Gómez destaca atuação do Palmeiras no Mundial antes de retorno no Brasileiro

O Palmeiras volta a campo após o retorno de Mundial de Clubes. Na noite desta quarta-feira (16), o Verdão recebe o Mirassol, no Allianz Parque, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça (15), a equipe encerrou a preparação para o confronto.

Capitão do time, o zagueiro Gustavo Gómez destacou que o Palmeiras provou que consegue competir contra qualquer equipe do cenário mundial. O paraguaio também espera que o bom desempenho nos Estados Unidos possa ajudar a equipe a conquistar títulos no restante da temporada.

“Nós provamos que podemos competir contra qualquer time, mostramos isso contra os times europeus, contra outros times que são muito fortes, que têm jogadores de muita qualidade. Agora temos muito pela frente ainda, campeonatos muito importantes que estamos na disputa e com certeza vamos lutar e brigar para conseguir os objetivos também”, enfatizou.

Gómez também aproveitou para comentar a chegada de Ramón Sosa. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, o zagueiro um compatriota dividindo vestiário. O defensor elogiou o seu companheiro de seleção e acredita que ajuda será mútua em benefício ao Palmeiras.

“Eu fico feliz por ter um companheiro do Paraguai, é a primeira vez que acontece desde que cheguei aqui. Ele é um jogador que vai nos ajudar muito e ajudar o Palmeiras a ser cada vez melhor. É muito bom jogador e melhor ainda como pessoa, como ser humano. Acho que isso é fundamental aqui no clube, nós sempre trabalhamos para cada dia sermos melhores não só no futebol, mas também na vida. Então, acho que ele vai nos ajudar e nós também vamos ajudá-lo para seguirmos crescendo juntos”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.