Carteira de sócio do Coritiba com nome de presidente do Athletico causa polêmica

Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico, tem carteira de sócio do Coritiba - (crédito: Foto: Reprodução/RPC)

Nem os melhores roteiristas de Hollywood poderiam escrever uma história mais inusitada. Uma carteira de sócio que pertence a Mário Celso Petraglia, presidente do Athletico-PR, foi encontrada no acervo do Coritiba. Afinal, parece roteiro de filme de que o mandatário rubro-negro tenha feito parte do quadro de associados do maior rival.

Contudo, a história não é novidade. Só não existiam provas da existência da carteira. Afinal, o próprio Mário Celso Petraglia já havia falado sobre a situação há dez anos, em 2015. Na época, ele mesmo revelou, em tom bem-humorado, que foi sócio do Coritiba durante a apresentação de um patrocinador da dupla.

“Eu cansei de assistir a jogo quando não tínhamos estádio e mandávamos o jogo lá (Couto Pereira). Fui sócio do Coritiba, porque ia nos bailes de carnaval namorar as coxas-brancas. Então, assistia aos Atletibas nas cadeiras. Hoje eu não vejo mais de forma romântica essa situação de convivência”, disse.

Mário Celso Petraglia se tornou sócio do Coritiba em fevereiro de 1962. O Athletico-PR jogou no estádio do Coxa por décadas. Afinal, o seu estádio próprio só foi construído no final da década de 1990. As obras da atual Arena da Baixada, que carrega o nome do presidente, começaram em 1997 e terminaram em 1999.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.