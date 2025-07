Flamengo recebe sondagens por Léo Ortiz, mas descarta venda

Um dos destaques do Flamengo na temporada, Léo Ortiz despertou o interesse de clubes europeus após o Mundial de Clubes. Afinal, o zagueiro é um dos pilares do time comandado pelo técnico Filipe Luís e também um dos líderes do elenco. Contudo, o Rubro-Negro não pretende negociá-lo neste momento, de acordo com o “ge”.

Na temporada, Léo Ortiz soma 30 jogos, três gols e uma assistência. No Brasileirão, por exemplo, atuou em 11 dos 12 jogos disputados pelo Flamengo. Com ele em campo, o Rubro-Negro sofreu 15 gols. Sem ele, no entanto, são oito gols sofridos em 10 partidas. Assim, ele se consolidou como um dos pilares do sistema defensivo.

O desempenho de Léo Ortiz já chama a atenção da Europa desde o ano passado. Afinal, os italianos Juventus e Roma já fizeram sondagens anteriormente. O Flamengo, no entanto, não pretende negociá-lo. Além dele, o Rubro-Negro conta com Léo Pereira e Danilo — este último que se tornou um reserva de luxo diante dos xarás Léo. Os jovens João Victor e Cleiton completam as opções.

Líder do Brasileirão, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tem a mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro, que enfrenta o Fluminense, quinta (17), no Maracanã, mas tem um jogo a menos.

