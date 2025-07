Campeão do Mundial, Chelsea lidera com folga os gastos na janela de transferências

Recém-campeão mundial de clubes, o Chelsea, também lidera com folga fora de campo. De acordo com dados do portal “Transfermarkt”, o time inglês é o que mais gastou em reforços nesta janela. O clube já investiu um total de 254,8 milhões de euros (quase R$ 1,7 bilhão). A equipe, portanto, puxa a fila em um mercado global que já movimentou 3,9 bilhões de euros (R$ 25,4 bilhões). O domínio financeiro inglês, aliás, é evidente.

O poderio da Inglaterra, de fato, se destaca de forma impressionante no mercado. Além do Chelsea, o Liverpool também já ultrapassou a barreira dos 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão). O Tottenham e o Manchester City completam o top-4 de maiores gastadores do país. O Real Madrid, por sua vez, é o único clube não-inglês entre os cinco primeiros da lista.

Premier League é o campeonato mais rico

A janela atual, inclusive, já conta com negociações de valores astronômicos. A transferência mais cara até agora, por exemplo, foi a do alemão Florian Wirtz. O Liverpool pagou 125 milhões de euros ao Bayer Leverkusen por ele. Entre os brasileiros, o grande destaque é o atacante Matheus Cunha. O Manchester United o contratou por 74,2 milhões de euros.

No total, o mercado do futebol mundial já movimentou 3,9 bilhões de euros (R$ 25,4 bilhões). A Premier League, da Inglaterra, é de longe o campeonato que mais investiu. O valor gasto pelos clubes ingleses, aliás, já chega a 1,5 bilhão de euros (R$ 9,68 bilhões). Esse número, consequentemente, é quase o triplo do segundo colocado na lista, o Campeonato Italiano.

É importante notar, contudo, que a janela de transferências ainda está aberta. No Brasil, por exemplo, o período para novas inscrições começou na última quinta-feira (10). Os números atuais, embora muito altos, ainda estão longe dos recordes de anos anteriores. Portanto, muitas outras grandes negociações ainda devem acontecer nas próximas semanas.

