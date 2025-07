Lucas Piton é expulso no primeiro tempo e complica o Vasco

O Vasco já não teria uma missão fácil. O Cruz-Maltino subiu 2,850 metros acima do nível do mar para enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, nesta terça-feira (15), em Quito, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Se jogar na altitude já seria difícil, a situação piorou aos 12 minutos. Afinal, o lateral-esquerdo Lucas Piton foi expulso e deixou o time com um a menos.

Apesar da altitude, o Vasco começou bem e criou as melhores chances nos primeiros 10 minutos. Contudo, a expulsão de Lucas Piton mudou o panorama do jogo. Após tentar roubar a bola de Guaguá, o lateral-esquerdo errou o tempo do bote e pisou no tornozelo do jogador. O árbitro, inicialmente, deu cartão amarelo. Porém, foi chamado para revisar o lance no VAR e mudou de ideia.

Após análise no VAR, cartão VERMELHO para Lucas Piton, do Vasco. pic.twitter.com/C73zvT04jQ — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 16, 2025

Com um a menos, o Vasco sentiu o desgaste da altitude mais cedo do que o esperado. Assim, o Independiente del Valle empurrou o time vascaíno no campo de defesa e empilhou chances. Ao todo, foram 19 finalizações no primeiro tempo, além de 80% de posse de bola. O goleiro Léo Jardim foi o grande personagem. Contudo, não evitou o gol de Carabajal aos 48 minutos.

Vasco e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam pelos playoffs da Sul-Americana. O jogo de volta acontecerá no dia 22, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.