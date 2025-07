Cuello volta a ser desfalque no Atlético por lesão; Júnior Santos, gripado, não é relacionado

Cuello mal voltou a ficar à disposição do técnico Cuca e, apenas um jogo depois, passa a ser novamente desfalque no Atlético. O atacante, que ficou dois meses tratando uma lesão muscular na coxa direita, entrou no decorrer da partida contra o Bahia, no último sábado. Contudo, nesta terça-feira (15), ele reclamou de incômodo na outra perna.

“Após reclamar de dores no treino desta segunda-feira, o atacante Cuello realizou exames de imagem que confirmaram pequena lesão na coxa esquerda, sem relação com a lesão anterior (coxa direita). O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia e não seguirá com a delegação para Bucaramanga”, comunicou o clube mineiro.

Para o duelo contra o Bucaramanga, na próxima quinta, pela ida dos playoffs da Sul-Americana, Cuca pretende utilizar uma equipe mista a fim de poupar nomes de peso como Hulk, Dudu e Scarpa, o que permitiria a Cuello ganhar minutagem e, consequentemente, ritmo.

Outro atacante que não terá condições de enfrentar a equipe colombiana é Júnior Santos, gripado.

“Com forte quadro gripal, o atacante Júnior Santos também está fora da viagem para a Colômbia. Boa recuperação”, informou o Galo, que ainda terá um desfalque de última hora. Isso porque o lateral-esquerdo Rubens, que também atua como meia, foi cortado da viagem por estar em negociação para jogar em outro clube.

A boa notícia para o treinador alvinegro fica por conta do retorno do goleiro Everson e do atacante Rony, que cumpriram suspensão automática na derrota por 2 a 1 para o Bahia.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético volta a campo no domingo (20), quando visita o Palmeiras às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.