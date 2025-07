Jhon Arias aceita receber salário menor no Wolverhampton para jogar Premier League

O sonho de Jhon Arias de jogar na Inglaterra parece falar mais alto que o dinheiro. O atacante do Fluminense aceitou uma redução salarial para se transferir ao Wolverhampton. A proposta do clube inglês, aliás, é de um valor mensal significativamente menor. Apesar disso, o jogador deseja a transferência e a negociação continua. O Fluminense, contudo, já recusou a primeira oferta dos europeus.

O desejo do colombiano de atuar na Premier League é o grande motor do negócio. Arias, que está prestes a completar 28 anos, vê esta como uma oportunidade única. Por isso, ele está disposto a abrir mão de parte de seus atuais vencimentos. O jogador, inclusive, já vetou anteriormente qualquer possibilidade de ir para a Arábia Saudita ou Rússia.

A situação, de fato, é bastante curiosa e pouco comum no futebol. Em fevereiro deste ano, por exemplo, Arias renovou seu contrato com o Fluminense. Na ocasião, ele se tornou o jogador mais bem pago de todo o elenco tricolor. Agora, no entanto, ele aceita ganhar menos para poder finalmente realizar seu sonho europeu.

A negociação, porém, ainda tem alguns entraves para ser concluída com sucesso. O Fluminense recusou a primeira proposta de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões). O clube, entretanto, precisa de um acordo com o Patriotas, da Colômbia. A equipe sul-americana detém 50% dos direitos econômicos do atacante.

Apesar dos obstáculos, os bastidores tratam a negociação como provável. O Fluminense, a princípio, não gostaria de perder seu melhor jogador. Contudo, a diretoria tricolor entende e respeita o sonho do atleta. Uma nova proposta do Wolverhampton, enfim, deve chegar ao clube nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook