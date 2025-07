Vasco é goleado pelo Del Valle e se complica na Sul-Americana

O Vasco se complicou na Sul-Americana. Com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, o Cruz-Maltino sucumbiu à altitude de 2,850 metros de Quito, nesta terça-feira (15), e perdeu para o Independiente del Valle, do Equador, por 4 a 0, pelo jogo de ida dos playoffs. Mercado, duas vezes, Carabajal e Spinelli marcaram os gols do time equatoriano.

Foi a pior derrota do Vasco diante de um time equatoriano. Assim, o Cruz-Maltino terá que vencer por seis gols de diferença para conseguir a classificação às oitavas de final. Em caso de vitória por cinco de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo de volta será realizado no dia 22, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Lucas Piton é expulso e complica o Vasco

Apesar da altitude, o Vasco começou melhor e criou as melhores oportunidades nos primeiros 10 minutos. O Cruz-Maltino chegou com perigo em finalizações de Rayan e deu trabalho para o goleiro Villar. Contudo, a expulsão do lateral-esquerdo Lucas Piton, aos 12, foi um balde de água fria. Com um a menos, o time comandado por Fernando Diniz virou presa fácil.

Com um a menos, o Vasco sentiu o desgaste da altitude mais cedo do que o esperado. Assim, o Independiente del Valle empurrou o time vascaíno no campo de defesa e empilhou chances. Ao todo, foram 19 finalizações no primeiro tempo, além de 80% de posse de bola. O goleiro Léo Jardim foi o grande personagem, assim como o travessão duas vezes. Contudo, não evitou o gol de Carabajal aos 48 minutos.

Del Valle massacra o Vasco

O técnico Fernando Diniz tentou conter o ímpeto do Independiente del Valle com a entrada do zagueiro Maurício Lemos no intervalo. Mas não deu certo. Afinal, o time equatoriano marcou duas vezes nos primeiros cinco minutos e deixou os vascaínos atordoados. Mercado, aos três, ampliou. Na sequência, Spinelli marcou o terceiro dos donos da casa, aos cinco.

Com a vantagem numérica e no placar, o Independiente del Valle administrou o resultado. Contudo, voltou a sobrar fisicamente na parte final e aumentou a vantagem. Mercado, aos 37, transformou a vitória em goleada. Spinelli chegou a marcar o quinto dois minutos depois, mas foi anulado por impedimento. Os equatorianos tiveram chance em pênalti aos 45, mas Léo Jardim defendeu a cobrança de Cazares.

INDEPENDIENTE DEL VALLE-EQU 4 x 0 VASCO

Sul-Americana – Jogo de ida dos playoffs

Data: 15/07/2025

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU)

Gols: Carabajal, 48’/1ºT (1-0); Mercado, 3’/2ºT (2-0); Spinelli, 5’/2ºT (3-0); Mercado, 37’/2ºT (4-0)

INDEPENDIENTE DE VALLE: Villar; Matías Fernández, Carabajal, Schunke e Gustavo Cortez; Alcívar, Mercado, Guaguá e Briones; Spinelli e Ibarra. Técnico: Javier Rabanal

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e GB (Victor Luís, 14’/1ºT); Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Joel Alarcón (PER)

Cartões amarelos: Alcívar, Briones (IDV); Hugo Moura (VAS)

Cartão vermelho: Lucas Piton (VAS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.