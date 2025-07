Destaque do Brasil na estreia, Gio reforça discurso de seriedade na Copa América

Protagonista na estreia do Brasil na Copa América, Gio festeja nova fase na carreira - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Destaque do Brasil na estreia com vitória sobre a Venezuela, a atacante Gio não esconde a satisfação pelo momento favorável. Com um título de Copa América no curríuculo, a jogadora esteve distante da Seleção Brasileira feminina nos últimos anos e sabe que precisa aproveitar cada oportunidade.

Diante da Bolívia, rival desta quarta-feira (16), o discurso é de seriedade para manter o 100% de aproveitamento diante da lanterna do Grupo B. Afinal, são quatro vitórias do Brasil em quatro jogos no histórico de confrontos

O retrospecto, contudo, é encarado como motivação e alerta. Para Gio, não haverá facilidade em campo para as brasileiras.

“Acho que não vai ser um jogo fácil. Uma coisa que a gente precisa fazer, que não conseguimos no primeiro jogo, é começar concentradas. Acho que elas vão estar mais fechadas e jogar no contra-ataque. Independente do adversário, vamos impor o nosso estilo de jogo e atacar da melhor forma possível”, disse, em entrevista à CBF TV.

Gio destaca amadurecimento no período fora da Seleção

Campeã na última edição da Copa América com a Seleção, Gio ficou de fora das convocações desde então. A ausência, segundo ela, a fez amadurecer, com dois anos de dedicação e aprendizado.

Em outubro do ano passado, a atacante integrou a lista do técnico Arthur Elias para os amistosos diante da Colômbia e iniciou a reviravolta na Amarelinha. Assim, no duelo de estreia desta edição da Copa América foi eleita a melhor jogadora em campo.

“Estou muito feliz e acho que podemos dar muito mais. Claro que é um prêmio individual, mas acho que todo o time me ajudou a conseguir esse prêmio. Estou muito feliz pela vitória e vamos por mais”, garantiu.

Nesta quarta-feira (16), a Seleção Brasileira terá seu segundo compromisso no torneio diante das bolivianas. O confronto ocorrerá no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, às 18h (de Brasília), em Quito, no Equador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.