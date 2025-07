Santos x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), em situações opostas na tabela, Santos e Flamengo se enfrentam, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 16ª colocação, com 11 pontos, o mesmo número que Juventude e Vitória dentro da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Rubro-Negro soma 27 pontos e busca se isolar na liderança nesta rodada.

A Voz do Esporte acompanha o encontro entre paulistas e cariocas, ao vivo, a partir de 18h30. O trio de craques do jornalismo esportivo já está escalado. Cesar Tavares veste a camisa 10 da locução e narra o clássico nacional. João Miguel Lotufo tem a missão de garantir as melhores análises com seus comentários. Por fim, na reportagem, André Bachá não deixa nada passar batido. Imperdível!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.