Bragantino x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (16/7), às 21h30, RB Bragantino e São Paulo fazem um duelo de opostos, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o terceiro colocado, com 26 pontos e pode assumir a liderança da competição em caso de vitória. Em contrapartida, o Tricolor Paulista está na 15ª posição, com apenas 12 pontos somados, e pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota e uma combinação de resultados.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar, ao vivo, a partir de 20h, a partida. Com nome de craque, o narrador Junior Lampard conduz a transmissão. O expert Pedro Fut está confirmado nos comentários, assim como o polivalente Will Ferreira na reportagem.

