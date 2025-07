Botafogo x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tudo pronto para a estreia oficial de Davide Ancelotti como novo treinador do Botafogo. Após assinar a súmula como auxiliar de preparador de goleiros contra o Vasco no último fim de semana, o italiano, enfim, faz o primeiro jogo como técnico do Mais Tradicional. Nesta quarta-feira (15), às 21h30, o Glorioso recebe o Vitória, no Estádio Nilton Santos. O encontro completa, então, a 14ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes e inicia a transmissão, ao vivo, às 20h. O trio de ataque já está confirmado. Ricardo Froede assume o posto de narrador. Os comentários, sempre abalizados, ficam sob a incumbência de Deyvid Xavier. Nas reportagens, missão para o intrépido Vanderlei Lima.

