Davide Ancelotti assume o posto de técnico mais jovem do BR-2025

Davide tem o primeiro contato com a torcida do Botafogo, no Colosso do Subúrbio - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo provocou um grande alvoroço com a contratação de Davide Ancelotti e voltou às manchetes nos quatro cantos do mundo. Além de anunciar um profissional com sobrenome de peso no futebol, o Glorioso alterou a configuração desta edição do Campeonato Brasileiro. Ancelottinho desbancou Filipe Luís, do Flamengo. Ele inicia, assim, a carreira como o técnico mais jovem da competição, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Vitória, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 14 da competição nacional (leia mais detalhes abaixo).

Na semana que vem, o filho do multicampeão Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, completa 36 anos. Com 39, o comandante rubro-negro manteve a ponta até a chegada do italiano. Davide também terá a sua juventude colocada à prova mais cedo do que imaginava. No dia 26/7, no Colosso do Subúrbio, o Botafogo recebe o Corinthians do técnico Dorival Júnior, o mais velho do Brasileirão, em um choque entre diferentes gerações de treinadores.

Durante a apresentação oficial como treinador do Mais Tradicional, perguntado pela equipe de reportagem do Jogada10 sobre como enxergava esta perspectiva, Davide manteve os pés no chão e reconheceu que precisará de ajuda para entender o terreno onde está pisando.

“Falei com os capitães, foi uma das primeiras coisas. Para mim, que sou jovem, é muito importante ter esta liderança compartilhada com eles. Cheguei ao Botafogo na semana passada. Os profissionais do clube também me ajudam muito. O Cláudio (Caçapa) e os analistas me passaram informações boas das equipes daqui. Ser jovem tem suas coisas positivas e desvantagens sobre não ter experiência. Vou cometer erros. Mas tenho que cometê-los para crescer em um ambiente onde todos estamos evoluindo”, filosofou o treinador do Alvinegro.

Ancelotti cobrará coragem dos jogadores

Apesar da pouca idade, Davide não é nenhum novato. Na última década, como auxiliar, acompanhou o pai nas principais ligas da Europa, como Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha. No Real Madrid, por exemplo, os dois conquistaram todos os títulos possíveis mais de uma vez. Ancelottinho, portanto, está mais do que preparado para se descolar da figura do pai, alcançar a maturidade esportiva e trilhar o próprio caminho.

“Ambição e coragem. Estamos alinhados para sermos um clube diferente. Hoje, um time tem que jogar bem e fazer diferentes coisas para ganhar. Vamos trabalhar duro. Os jogadores têm que representar os valores do Botafogo. O sistema pode mudar, mas temos que jogar com coragem. Somos um time campeão, então, precisamos de personalidade. Este time é muito grande e representa muita coisa”, pregou Davide, em um português fluente.

Davide assinou a súmula de auxiliar de preparador de goleiros no sábado (12), no triunfo sobre o Vasco por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Agora, seu nome já está no BID da CBF. Que comece, então, o “Ancelotti Way”!

Treinadores do Brasileirão: do mais novo ao mais velho*

1) Davide Ancelotti – Botafogo – 35 anos

2) Filipe Luis – Flamengo – 39 anos

3) Daniel Paulista – Sport – 43 anos

4) Rafael Guanaes – Mirassol – 44 anos

5) Abel Ferreira – Palmeiras – 46 anos

6) Fernando Seabra – Bragantino – 48 anos

7) Leonardo Jardim – Cruzeiro – 50 anos

8) Hernán Crespo – São Paulo – 50 anos

9) Roger Machado -Internacional – 50 anos

10) Cláudio Tencati – Juventude – 51 anos

11) Fábio Carille – Vitória – 51 anos

12) Leo Condé – Ceará – 51 anos

13) Fernando Diniz – Vasco – 51 anos

14) Rogério Ceni – Bahia – 52 anos

15) Cléber Xavier – Santos – 61 anos

16) Renato Gaúcho – Fluminense – 62 anos

17) Cuca – Atlético-MG – 62 anos

18) Mano Menezes – Grêmio – 63 anos

19) Dorival Júnior – Corinthians – 63 anos

*O Fortaleza ainda não definiu o seu treinador

