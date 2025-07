Jordan Barrera treina no CT do Botafogo antes mesmo de assinar contrato

Reforço do Botafogo para este segundo semestre, Jordan Barrera ainda não assinou contrato por conta de alguns detalhes. Entretanto, o jogador já apareceu no Espaço Lonier, CT do clube carioca, nesta terça-feira (15), e está integrado ao restante do elenco. Assim, a informação é do portal “ge”.

No momento, o colombiano, de 19 anos, chega para fortalecer o setor de meio-campo. No entanto, segundo veículos de imprensa locais, discrepâncias nas garantias de pagamento atrasaram a finalização do negócio.

Isso porque o Alvinegro irá pagar US$ 4 milhões (cerca de R$ 22,2 milhões, na cotação atual) para adquirir 90% dos direitos econômicos de Jordan.

O Junior Barranquilla, da Colômbia, liberou o atleta para viajar mesmo com a pendência de pequenos detalhes ,que devem ser solucionados nos próximos dias.

Por fim, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados do técnico Davide Ancelotti recebem o Vitória no Nilton Santos, e ocupam a 6ª colocação, com 21 pontos.

