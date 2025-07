Filho de Hulk exibe área externa da mansão de R$ 6 milhões, que conta até com lago de pescaria

Um despretensioso registro movimentou as redes sociais de Ian Ângelo, primogênito do atacante Hulk, nesta semana. Isso porque um recorte da mansão onde o jogador do Atlético-MG vive com a família, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, chamou atenção dos seguidores pela imponência do cenário. A foto em questão mostra parte do deque de madeira e a piscina com borda infinita, adornada por uma escultura de leão metálico.

Ian, que integra o elenco sub-17 do Ibrachina Futebol Clube, tirou um tempo do recesso escolar para curtir com o pai, a madrasta Camila Ângelo e as irmãs Zaya e Aisha. A publicação gerou curiosidade sobre a estrutura do imóvel e reacendeu o interesse dos torcedores pelo estilo de vida do camisa 7 do Atlético.

De 2021 para cá, o atacante tem se consolidado cada vez mais como um dos principais nomes da história do Galo. O camisa 7 soma 255 jogos pelo clube, com 126 gols no total. Desse total, 27 partidas são nesta temporada, bem como 12 tentos.

Mansão com estrutura imponente

Construída dentro do condomínio Estância das Amendoeiras, a mansão ocupa uma área ampla e oferece ambientes projetados com foco em conforto e privacidade. A casa possui dois andares, suítes com hidromassagem, sauna úmida, academia, lago artificial para pesca esportiva e campo de futebol particular. A garagem comporta até seis veículos, acomodando parte da coleção de automóveis do jogador.

O projeto prioriza a integração entre áreas internas e externas, com paisagismo planejado e materiais de acabamento de alto padrão. O entorno natural do condomínio contribui para a sensação de refúgio, oferecendo segurança e exclusividade à família do atleta, que escolheu a região para se estabelecer desde o retorno ao futebol brasileiro.

Patrimônio diversificado

Além da residência em Belo Horizonte, o camisa 7 mantém imóveis em outros pontos estratégicos. O atacante ainda investe no setor hoteleiro, com propriedades à beira-mar, em João Pessoa — cidade onde mantém raízes familiares. Recentemente, o jogador adquiriu um apartamento de luxo no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, avaliado em R$ 30 milhões.

O jogador ainda possui propriedades fora do país, como bem revelado por ele em suas redes sociais. A família detém unidades localizadas especialmente em Miami, nos Estados Unidos, e estuda futuros investimentos na Europa.

A gestão patrimonial acompanha a longevidade da carreira do jogador. O camisa 7 do Galo passou por ligas do Japão, Rússia, Portugal e China antes de retornar ao futebol brasileiro. Não à toa, os investimentos somam uma estratégia que une segurança, qualidade de vida e legado familiar.

Feitos de Hulk no Atlético-MG

Durante sua passagem pelo clube, conquistou cinco Campeonatos Mineiros seguidos, além do título do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. A combinação de protagonismo esportivo e representatividade fora do campo sustenta a imagem de Hulk como um dos maiores ídolos da história recente do Galo.

Além disso, sagrou-se, nesta temporada, como maior artilheiro do Estadual de forma consecutiva desde 1933.

“Desde que cheguei ao Galo, continuo a linda história junto com meus companheiros, ganhando títulos importantes, e hoje, mais uma vez, entrando para a história. Estar ganhando o nosso hexacampeonato, eu participei de cinco, e a gente está ganhando aqui o sexto título consecutivo”, disse no dia da conquista.

