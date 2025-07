Invicto no Flamengo, Danilo projeta reencontro com o Santos: ‘Me abriu as portas’

Danilo em ação com a camisa do Flamengo na temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O confronto entre Santos e Flamengo desta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, marcará o reencontro de Danilo com o Peixe e o estádio depois de quase 14 anos. Afinal, a despedida do defensor foi em novembro de 2011, quando foi titular no empate em 1 a 1 com o Bahia, no jogo que antecedeu a disputa do Intercontinental (antigo Mundial de Clubes) daquele ano.

Com a camisa do Peixe, o jogador esteve em campo em 80 partidas. Foram 10 gols marcados e dois títulos: a Libertadores e o Paulistão em 2011. Dentro da Vila Belmiro, ele acumula 33 jogos, com 21 vitórias, sete empates e só cinco derrotas (aproveitamento de 70,7%), assim como marcou quatro gols e deu uma assistência.

“Emocionante falar disso porque apesar de ter sido um ano e meio no Santos, parece que foram cinco, seis anos de tão intensos que foram os tempos lá. Eu era um garoto, e o Santos me abriu as portas, me deu oportunidade de mostrar meu futebol para o Brasil e para o mundo. Vive momentos incríveis lá, vai ser emocionante. Espero poder voltar e reencontrar o ambiente que sempre teve a Vila Belmiro. E que seja um bonito espetáculo para todo mundo”, disse, em entrevista à FlamengoTV, canal oficial do clube no YouTube.

Números pelo Rubro-Negro impressionam

O jogador, que completou 34 anos nesta terça-feira (15), está invicto desde que chegou ao Rubro-Negro, com 11 triunfos e 4 empates, até o momento. Na época em que atuava pelo Santos, o atleta jogava pela lateral-direita. No entanto, se tornou zagueiro de vez na carreira, com três gols e uma assistência pelo clube carioca, em 15 partidas.

“Partida muito importante para nós, outra vez. Temos o objetivo de ir pensando o campeonato jogo a jogo, nunca pensar muito adiante. E enfrentar o Santos que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação, daquilo que foi o início do campeonato, certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar”, concluiu.

