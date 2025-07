Bastos, do Botafogo, posta vídeo e fala sobre recuperação de lesão: ‘Cada dia melhor’

Bastos, do Botafogo, durante a recuperação da lesão no joelho esquerdo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Após passar por cirurgia no joelho esquerdo no início do mês em Roma, na Itália, o zagueiro Bastos, do Botafogo, mostrou o processo de recuperação em seu perfil no Instagram. Assim, o pós-operatório do angolano, que não conseguiu ter regularidade em 2025 por problemas físicos, também ocorre no exterior e deve durar entre 40 e 50 dias.

“Tem que se ter paciência. Cada dia melhor. Estou caminhando sem a proteção. Graças a Deus isso mostra que é um bom sinal. Estamos evoluindo aos poucos e se Deus quiser em breve estamos aí de volta. É um sacrifício necessário, né? Faz parte”, disse.