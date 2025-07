Grêmio pode ter quatro mudanças para encarar o Allianza

Vexame diante do Cruzeiro obriga Mano a fazer modificações na equipe - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio vai ‘mudar de cara’ depois da goleada sofrida para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no domingo (13). Por isso, o técnico Mano Menezes planeja fazer mudanças no primeiro confronto dos playoffs contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), pela Sul-Americana. O treinador deve fazer pelo menos quatro mudanças no time. O lateral-esquerdo Marlon, os meio-campistas Dodi e Edenilson e o atacante André Henrique devem entrar.

Marlon provavelmente fará o seu primeiro jogo depois da retomada da temporada. Afinal, o camisa 23 sofreu com uma gastroenterite e foi ausência na decisão da Recopa Gaúcha contra o São José. Posteriormente, ele não pôde estar em campo contra o Cruzeiro, pois está emprestado pelo clube mineiro. Dodi deve voltar ao time depois de cumprir suspensão no último jogo. A indefinição é sobre quem sai. Deste modo, Villasanti e Alex Santana se tornam concorrentes pela outra vaga de volante.

Criticado, Cristaldo deve ser barrado

Uma outra possibilidade é a presença de Edenilson. Cristaldo não teve boa atuação e foi alvo de críticas. Portanto, corre riscos de ir para o banco de reservas. O camisa 8 e Monsalve são os possíveis concorrentes pela vaga.

No ataque, Braithwaite segue sem condições por causa de dores no tornozelo direito. Com o empréstimo de Arezo ao Peñarol, André Henrique herdará a vaga de titular.

O Grêmio enfrenta o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, no Peru, pelo jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana.

