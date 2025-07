Diniz analisa situação financeira e evita criticar diretoria do Vasco: ‘Não tem caça às bruxas’

Diniz afirma que expulsão de Piton foi decisiva para revés do Vasco no playoff da Sul-Americana - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Com um atuação desastrosa, o Vasco não resistiu ao Independiente Del Valle e sofreu uma goleada por 4 a 0, no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz falou sobre as movimentações do clube carioca no mercado mesmo diante das atuais condições financeiras para investir no elenco. Ele evitou criticar a diretoria e disse que todos no clube “estão se mexendo”.

“Não tem caça às bruxas. O Vasco tem suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá, sabia disso. Existe um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Eu gostaria de trazer jogadores para cá que não temos condições financeiras. A gente conseguiu trazer o Thiago Mendes, mas precisa trazer poucos jogadores e que a gente acredita que possam dar certo. Eles estão se movimentando. De fato, ainda não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo”, disse.

Além disso, uma página voltada ao Colo-Colo, do Chile, afirmou que o zagueiro Alan Saldivia por estar perto de assinar com o Cruz-Maltino para a sequência da temporada. O treinador elogiou o jogador, porém preferiu não entrar em detalhes sobre possíveis nomes para o elenco.

“Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito. Mas essas contratações é (algo) interno, não vou falar de nomes. A gente está trabalhando internamente nas necessidades que temos no elenco. Mas é um jogador de quem eu gosto”, explicou.

Por fim, o Vasco volta a campo no sábado (15), quando enfrentará o Grêmio às 17h30, pela 14ª rodada do Brasileirão. Esta será a primeira partida da equipe, em São Januário, após o fim do Mundial de Clubes.

